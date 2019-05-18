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أمير قطر يزور الكويت

أخبار العالم العربي

أمير قطر يزور الكويت
Reuters
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووفد مرافق له يوم غد الأحد دولة الكويت.

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وتأتي هذه الزيارة في إطار تقديم الشيخ تميم التھاني بمناسبة شھر رمضان المبارك لأمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

يذكر أنه قبل أيام جرى اتصال هاتفي مفاجئ من رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لأمير قطر، والذي قالت المنامة لاحقا إنه لا يمثل موقفها الرسمي، وارتكز فقط على تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكان هذا الاتصال الهاتفي هو الأول للشيخ تميم مع أي من القادة البحرينيين منذ قطع العلاقات بين البلدين، مع استمرار الأزمة الخليجية ومقاطعة الحكومة القطرية من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

المصدر: RT

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