السعودية تصدر تنبيها لمواطنيها في تركيا

أصدرت السعودية تنبيها لمواطني المملكة الموجودين في تركيا، محذرة إياهم من المشكلات التي قد يواجهونها حال الاستثمار في قطاع الطاقة بالبلاد.

وقالت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الجمعة، في نص التنبيه الذي نشرته عبر حسابها على "تويتر"، إنها تلقت "الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في جمهورية تركيا، كعدم حصولهم على سند التمليك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة".

وبناء على هذه المعلومات، أوصت السفارة "المواطنين السعوديين ممن لديهم مشكلات مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار، بالتواصل أولا مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم".

ويأتي هذا التنبيه بينما تشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول، يوم 2 أكتوبر 2018، على يد فريق أمني مكون من 15 شخصا قدموا من المملكة وعادوا إليها فور تنفيذ الجريمة.

وتوجه تركيا انتقادات مستمرة للسلطات السعودية بسبب أسلوب تعاملها مع مقتل الصحفي، وتقول إن المملكة لا تتعاون بالشكل المطلوب لتحديد ملابسات الجريمة ومحاسبة كل المسؤولين عن اغتيال خاشقجي.

وفي الوقت الذي يمتنع فيه قادة البلدين في الأشهر الأخير عن أي تصريحات حادة ضد بعضهم البعض، أطلق ناشطون سعوديون حملة مدعومة من قبل بعض وسائل الإعلام ضد السياحة في تركيا.

المصدر: RT