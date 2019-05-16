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الصدر يزور السيستاني في النجف

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الصدر يزور السيستاني في النجف
Reuters / Alaa al-Marjani
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
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نقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن مصدر محلي، قوله إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، زار المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في النجف.

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وأفاد المصدر، اليوم الخميس، بأن الطرفين بحثا الأوضاع السياسية والأمنية والأحداث التي شهدتها النجف يوم الأربعاء.

وبحسب ما أفاد به الموقع العراقي، فقد استقل الصدر سيارة تاكسي خلال توجهه إلى السيستاني.

جدير بالذكر أن العشرات من أتباع التيار الصدري في النجف، تظاهروا مساء الأربعاء، أمام مركز تجاري في المحافظة، للمطالبة بإغلاقه، فيما أطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المركز النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما أسفر عن قتلى وإصابات.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، يوم الخميس، بيانا بشأن الأحداث التي شهدتها النجف، وطالب الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون.

المصدر: موقع "السومرية نيوز"

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