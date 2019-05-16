أقامت سفارة السعودية لدى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، مأدبة إفطار على شرف مسؤولين أتراك وممثلي بعثات دبلوماسية في تركيا.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن مأدبة الإفطار أقيمت في أحد فنادق العاصمة أنقرة، وشارك فيها السفير السعودي لدى تركيا، وليد بن عبد الكريم الخريجي، ورئيس الشؤون الدينية التركية، علي أرباش.

كما حضر المأدبة، حسب الوكالة، رئيس مصلحة الرقابة والتفتيش التركي، شريف مالقوج، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية الرئاسي، إسماعيل دمير، ووالي أنقرة، واصب شاهين، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية السابق، تانر يلديز، إضافة إلى رؤساء بعثات دبلوماسية أجنبية في أنقرة والعديد من الضيوف.

وأقيمت مأدبة الإفطار هذه في وقت تشهد فيه العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول، يوم 2 أكتوبر 2018، على يد فريق أمني مكون من 15 شخصا قدموا من المملكة وعادوا إليها فور تنفيذ الجريمة.

وتوجه تركيا انتقادات مستمرة للسلطات السعودية بسبب أسلوب تعاملها مع مقتل الصحفي، وتقول إن المملكة لا تتعاون بالشكل المطلوب لتحديد ملابسات الجريمة ومحاسبة كل المسؤولين عن اغتيال خاشقجي.

وفي الوقت الذي يمتنع فيه قادة البلدين في الأشهر الأخير عن أي تصريحات حادة ضد بعضهم البعض، أطلق ناشطون سعوديون حملة مدعومة من قبل بعض وسائل الإعلام ضد السياحة في تركيا.

المصدر: الأناضول + وكالات