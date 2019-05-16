كشف الصحفي المخضرم والكاتب، محمد علي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة الجمهورية السابق، في تصريحات خاصة لـ RT عن فحوى مكالمة أجراها مع الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

وقال إبراهيم نقلا عن مبارك، إن الأخير رفض قطعيا مشاركة قوات مصرية برية في تحرير الكويت دون الرجوع للبرلمان المصري، مشيرا إلى أن عدة مكالمات جرت بينه وبين الرئيس الأمريكي، جورج بوش الأب، خلال الأشهر الأخيرة من عام 1990.

وأوضح أن مبارك أبلغه بأن الرئيس بوش أشار إلى أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك تتيح لمصر المشاركة في القتال دون الرجوع إلى البرلمان، لكن إبراهيم نقل عن مبارك أنه رفض ذلك، وقال إنه لا بد من الرجوع للبرلمان المصري أسوة بما حدث في الولايات المتحدة بالرجوع لمجلس النواب.

وأضاف إبراهيم أنه "عندما عرض الأمر على البرلمان المصري وحظي بالموافقة على مشاركة قوات برية مصرية في حرب تحرير الكويت، أبلغ بوش بذلك".

وأكد الصحفي محمد علي إبراهيم أن الرئيس مبارك قال إن مهمة القوات المصرية في الخليج كانت تحرير الكويت، وأنه رفض أيضا طلبا أمريكيا بدخول القوات المصرية العراق، وأنه نصح الرئيس بوش الأب "بأن لا يتورط بالدخول إلى العراق بقواته وأنه بالفعل استجاب لتلك النصيحة".

ناصر حاتم

المصدر: RT