الجيش الأمريكي يخسر جنديا في العراق
Reuters Alaa Al-Marjani
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أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن عسكريا أمريكيا لقي مصرعه اليوم السبت في العراق، جراء حادث غير قتالي.
وأكد التحالف الدولي في بيان له أن الحادث الذي أودى بحياة الجندي وقع في محافظة نينوى، دون شرح مزيد من التفاصيل وهوية الضحية.
وتعهد التحالف بنشر معلومات إضافية حول المسألة بعد انتهاء الإجراءات اللازمة المتعلقة بالحادثة.
وتتواجد القوات الأمريكية في العراق منذ غزوه عام 2003، وسبق أن أعلن الرئيس السابق باراك أوباما بدء سحب قوات بلاده من الدولة الشرق الأوسطية عام 2011.
المصدر: رويترز
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