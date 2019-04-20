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الجيش السوري: لا صحة للأنباء عن اشتباكات بين قوات روسية وإيرانية

أخبار العالم العربي

الجيش السوري: لا صحة للأنباء عن اشتباكات بين قوات روسية وإيرانية
Reuters Omar Sanadiki
أرشيف - جنود روس في مدينة حمص بوسط سوريا
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نفى مصدر عسكري سوري صحة أنباء تناقلتها بعض المواقع ووسائل الإعلام المكتوبة حول حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والايرانية في دير الزور وحلب.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تنفي جملة وتفصيلا ما ورد فى هذه المواقع والصحف وتؤكد أن الخبر عار تماما من الصحة ولا أساس له على الاطلاق".

وأضاف المصدر: "تهيب القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بوسائل الإعلام على اختلاف أنواعها توخي الدقة والمسؤولية بنشر الأخبار وعدم اعتماد أي خبر عسكري ميداني ما لم يصدر عن مصدر عسكري".

المصدر: سانا

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