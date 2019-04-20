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التحالف العربي يعلن عن عملية عسكرية نوعية في صنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن عن عملية عسكرية نوعية في صنعاء
Reuters Khaled Abdullah
غارة جوية في صنعاء - أرشيف
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إطلاق عملية لتدمير شبكة وقدرات الطائرات المسيرة في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقا في محيط قصر الرئاسة بصنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد، تركي المالكي، إن طيران التحالف نفذ فجر اليوم السبت، عملية عسكرية نوعية لتدمير أماكن يستخدمها الحوثيون لتخزين الطائرات المسيرة.

وأوضح المالكي أن هذه العملية هي امتداد للعمليات العسكرية السابقة التي تنفذها قوات التحالف لاستهداف وتدمير الشبكة الخاصة بالقدرات والمرافق اللوجستية للطائرات بدون طيار وأماكن وجود الخبراء الأجانب.

وأكد المتحدث أن قوات التحالف اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية خارج محيط المعسكر الواقع قرب الأحياء السكنية والمرافق المدنية، متهما الحوثيين باستخدام المدنيين دروعا بشرية.

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام يمنية أن العمليات العسكرية في اليمن دخلت مرحلة جديدة، بعد انضمام محافظة إب إلى خارطة المواجهات الحربية.

المصدر: واس

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