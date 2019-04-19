اعتبر المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، أن مكالمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع المشير خليفة حفتر تؤكد قناعة واشنطن بدور قواته في محاربة الإرهاب بليبيا.

وقال المسماري، في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، إن "كلام ترامب يدل على قناعة الولايات المتحدة بالدور المحوري للجيش الليبي في الحرب ضد الإرهاب".

وأوضح المسماري أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وحفتر سيكون لها أثر إيجابي في المعركة ضد المتطرفين.

كما أشار المتحدث باسم قوات حفتر إلى قناعة دولية واسعة بأهمية دور "الجيش الوطني الليبي" في القضاء على التنظيمات المتطرفة.

وعبر المسماري عن الارتياح من الموقف الدولي الذي منع إصدار قرار من مجلس الأمن ضد عملية طرابلس.

كما أشار إلى نجاح "الجيش الوطني الليبي" في طرد التنظيمات الإرهابية من محيط طرابلس، معتبرا العملية التي أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة" معركة حاسمة وأخيرة ضد الإرهاب.

وقال المسماري إن حسم المعركة سيوجه ضربة قوية إلى تركيا وقطر، اللتين يتهمهما بدعم الميليشيات المتطرفة بالسلاح والمال وبالمجموعات المقاتلة القادمة من سوريا.

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق من الجمعة أن ترامب تحدث هاتفيا مع حفتر يوم الاثنين الماضي وتناولا "الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب" والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وقال البيت الأبيض إن ترامب "يعترف بدور حفتر المهم" في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية.

المصدر: سكاي نيوز + وكالات