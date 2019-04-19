صورة جديدة للأمير السعودي النائم

نشرت الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال، يوم الخميس، صورة للأمير وليد بن خالد الذي بلغ من العمر 30 عاما قضى منها 14 عاما في غيبوبة.

وقالت الأميرة ريما في تغريدتها التي نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "حبيبي وليد اليوم كمّلت 30 سنة ما شاء الله، قضيت 14 سنة منها في المستشفى.. الله يشفيك ويعافيك ويحفظك".

حبيبي وليد اليوم كمّلت ٣٠ سنة ماشاءالله ، قضيت ١٤ سنة منها في المستشفى . الله يشفيك ويعافيك ويحفظك 🤲🏻💙❤️ pic.twitter.com/U3Nwx6DdkC — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) 18 апреля 2019 г.

وكان الوليد بن خالد (30 عاما) قد تعرض لحادث مروري تسبب في دخوله بغيبوبة ويرقد في مستشفى تخصصي بالرياض.

يذكر أن خالد بن طلال هو الابن الثالث للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود وشقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال.

المصدر: RT + تويتر