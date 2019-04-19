عباس يلتقي السيسي قبيل اجتماع عربي طارئ لمناقشة التطورات حول "صفقة القرن"

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر للقاء نظيره عبد الفتاح السيسي، قبيل اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن ما يثار إعلاميا حول قرب إعلان "صفقة القرن" الأمريكية.

وأعلن السفير الفلسطيني لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح أن عباس سيصل مصر غدا السبت بزيارة رسمية للقاء السيسي، ثم سيحضر الأحد اجتماع الجامعة الذي يعقد بناء على طلب فلسطيني، كي يُطلع وزراء الخارجية العرب على "التطورات الأخيرة للأوضاع في فلسطين".

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من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، في تصريح صحفي اليوم وجود مستجدات مهمة حول ما يتردد إعلاميا حول قرب الإعلان عن "صفقة القرن"، أي خطة السلام الأمريكية الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المثيرة للجدل.

وشدد زكي على أن الصورة العامة حاليا "ليست مطمئنة" من جهة أن تكون "صفقة القرن" إيجابية ومتوازنة وراعية لحقوق الفلسطينيين، واصفا الاجتماع المقبل أنه سيكون "في غاية الأهمية".

وتابع: "لا أعتقد أن أحدا لديه معلومات دقيقة عما سوف يتم طرحه، الكل يلعب لعبة التخمينات.. فالإعلام مليء بالمجسات والأمور المطروحة إعلاميا لا أحد يعلم مدى صحتها".

وأشار الدبلوماسي إلى أن التعامل العربي مع المواقف المنحازة لإسرائيل على حساب الفلسطينيين يتطلب عقد اجتماعات وجلوس كبار المسؤولين العرب حول طاولة واحدة، معربا عن قناعته بأن الاجتماع المقبل وأي اجتماعات أخرى سوف تتلوه "سيكون مهما لكي نفهم ونتأكد من صلابة الموقف العربي في مواجهة هذا التحدي القادم".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد أفادت بأن "صفقة القرن" الأمريكية لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أي إحدى النقاط الرئيسية في حل الدولتين المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية.

المصدر: وكالات