"الأناضول" تنشر صور "رجلي استخبارات" اعتقلتهما تركيا بسبب "تجسسهما لصالح الإمارات"

نشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية صورا لرجلين قالت إنهما يعملان لصالح استخبارات الإمارات وتم اعتقالهما اليوم الجمعة في اسطنبول للاشتباه بتجسسهما على تركيا.

ولم تذكر أي جهات رسمية حتى الآن معلومات حول هوية المعتقلين أو جنسيتهما أو سنهما، فيما أفادت "الأناضول" بأن السلطات التركية أحالت الرجلين إلى القضاء.

وفي وقت سابق من اليوم أكدت مصادر مطلعة للوكالة التركية الرسمية أن جهاز الأمن اعتقل استخباراتيين اثنين يشتبه بتجسسهما لصالح الإمارات وذلك في إطار تحقيق للنيابة العامة في مدينة اسطنبول.

وكشفت مصادر "الأناضول" أن السلطات المعنية تحقق فيما إذا كانت للرجلين علاقة بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول، في 2 أكتوبر 2018.

المصدر: الأناضول