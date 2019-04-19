صحيفة: البشير ليس في سجن كوبر!

بعد أن أكدت وسائل إعلام سودانية أن الرئيس المخلوع عمر البشير نقل من إقامته الإجبارية إلى سجن كوبر الشهير، ذكرت صحيفة "التيار" نقلا عن مصادر أن البشير ليس معتقلا في هذا السجن.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة السودانية عن مصادرها ترجيحها أن يكون الرئيس السوداني المخلوع معتقلا في بيت للضيافة تابع للسكن الرئاسي، قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم.

وكان المجلس العسكري الانتقالي، قد أعلن عبر بعض مسؤوليه، أن البشير "متحفظ عليه في مكان آمن"، من دون أية تفاصيل أخرى، إلا أن أنباء ترددت لاحقا في وسائل الإعلام السودانية أكدت أن الرئيس المخلوع عمر البشير وشقيقه عبد الله وقيادات رفيعة أخرى مدنية وعسكرية من نظامه وضعوا في سجن كوبر.

وفيما لم يصدر تأكيد رسمي بشأن نقل البشير إلى سجن كوبر، نقلت وكالة أنباء الأناضول أيضا عن أفراد من أسرة الرئيس السوداني المخلوع أن البشير "لم ينقل إلى سجن كوبر المركزي" الواقع في مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم.

المصدر: وسائل إعلام سودانية