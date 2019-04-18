نفذت السلطات السعودية اليوم الخميس أحكاما بإعدام مواطنين سعوديين اثنين وواحد سوري تمت إدانتهم بالمشاركة في تهريب مخدرات إلى أراضي المملكة.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان صدر عنها بهذا الصدد أن المجرمين هم المواطنان السعوديان، سطام بن عصلان بن محمد الخالدي، وحمد بن عبدالله بن عقلاء الخالدي، والسوري، أحمد مصطفى المحرب، الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم "عند قيامهم بتلقي وتسليم وترويج كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة".

وذكرت الوزارة أن التحقيق معهم أسفر عن "توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم والحكم بقتلهم تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجناة".

وأكدت الداخلية حرص سلطات السعودية بقيادة العاهل، الملك سلمان بن عبد العزيز، على "محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها"، وحذرت في الوقت نفسه "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

وتتعرض السعودية لانتقادات واسعة من قبل المنظمات الدولية الحقوقية لتطبيق سلطاتها عقوبة الإعدام، وشهدت نسبة تنفيذ هذه الأحكام ارتفاعا ملحوظا في الأعوام الأخيرة حيث وصل عدد المعدمين في المملكة سنويا خلال 2015 و2016 و2017 من 146 إلى 158 شخصا.

المصدر: واس + وكالات