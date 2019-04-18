المدعي العام العسكري بطرابلس يأمر بالقبض على حفتر

أصدر المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مساء يوم الخميس، أوامر بإلقاء القبض على المشير خليفة حفتر وعدد من أركان قواته، بسبب الحملة العسكرية التي يشنها على العاصمة طرابلس.

وجاءت أوامر المدعي العام بالقبض على حفتر، بناء على واقعتي قصف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بواسطة الطيران الحربي، بالإضافة لقصف حي الانتصار في العاصمة، والذي راح ضحيته عدد من المدنيين، بالإضافة للدمار الذي خلفه بالمنطقة بواسطة الصواريخ، بحسبما جاء في نص الأمر.

كما أصدر وزير الداخلية الليبي بحكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، قرارا بوقف التعاون والاتفاقيات الأمنية المبرمة مع فرنسا، في جوانب التدريب والجوانب الأمنية.

واتهمت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعترف بها دوليا فرنسا بدعم المشير خليفة حفتر.

المصدر: RT + وكالات