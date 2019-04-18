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وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية تعلق التعاون الأمني مع فرنسا لدعمها حفتر

أخبار العالم العربي

وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية تعلق التعاون الأمني مع فرنسا لدعمها حفتر
Reuters Etienne Laurent
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر - صورة أرشيفية
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أصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فتحي علي باشاغا اليوم الخميس تعليمات بتعليق التعاون الأمني مع فرنسا بسبب دعمها لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ووجّه باشاغا إلى مدير إدارة العلاقات والتعاون في وزارة الداخلية "اتخاذ الإجراءات بإيقاف التعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية.. وكذلك في المجالات التدريبية والأمنية أو أي اتفاقيات أخرى" بسبب موقف باريس الداعم لحفتر.

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وجاء هذا القرار على خلفية توقيف السلطات التونسية مجموعة من العناصر المسلحين الفرنسيين حاولت التسلل إلى داخل البلاد من ليبيا، وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، باتريس بيرغاميني، أن هؤلاء الموقوفين مكلفون بحماية أعضاء البعثة الأوروبية في ليبيا.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا عسكريا حادا منذ بداية الشهر الجاري، إثر شن الجيش الوطني بقيادة حفتر هجوما على المدينة الخاضعة لسيطرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وسببت هذه الأحداث انقساما داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما بين فرنسا وإيطاليا، حيث تدعم الأولى حفتر منذ سنين فيما تؤيد الثانية حكومة الوفاق.

المصدر: RT + وكالات

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