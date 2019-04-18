الجزائر.. "جبهة التحرير الوطني" تنفي انسحاب بوشارب من هيئة التسيير

فندت هيئة تسيير حزب "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر، التي يرأسها معاذ بوشارب صحة الأخبار حول انسحابه من الهيئة.

إلى ذلك نشر الحزب، اليوم الخميس، قائمة بأسماء الأعضاء الجدد الذين تم تعيينهم في أمانة الهيئة الموسعة لتسيير الحزب.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت في وقت سابق أنباء عن انسحاب بوشارب، منسق الهيئة المسيرة، نفى صحتها في وقت لاحق.

هذا وسمحت وزارة الداخلية لأعضاء من اللجنة المركزية للحزب بعقد اجتماعهم الأسبوع المقبل للإطاحة بالهيئة المسيرة وانتخاب أمين عام جديد.

ويعتبر معاذ بوشارب أحد "الباءات"، التي يريد الحراك الشعبي إسقاطها، وهو مصنف في خانة الوجوه الأكثر رفضا من قبل الشارع، خاصة بعد التجمع الانتخابي الذي تم الإعلان فيه عن تزكية الحزب للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .

المصدر: RT + الخبر