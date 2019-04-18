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الجيش الجزائري: قوى كبرى تعمل على إعادة صياغة خريطة العالم

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الجيش الجزائري: قوى كبرى تعمل على إعادة صياغة خريطة العالم
Reuters
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
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قال رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح، في كلمة يوم الخميس، إن قوى كبرى تعمل على إعادة صياغة خريطة العالم على حساب حرية الشعوب وأمنها.

وصرح صالح بأن العالم يموج بتحديات كبرى ومتغيرات تقف وراءها أياد وقوى كبرى تعمل لتشكيل العالم وفقا لمصالحها.

وأضاف صالح أن هذه الأيادي تعمل على حساب حرية الشعوب وأمنها.

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري أن العالم يموج بتحديات كبرى ومتغيرات تقف وراءها أياد وقوى كبرى على حساب حرية الشعوب وأمنها وسيادتها الوطنية.

وأشار الفريق صالح في كلمته، إلى أن الجيش الجزائري يعتبر أن أعظم التحديات هو حفظ استقلال البلاد، وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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