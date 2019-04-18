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اشتباكات حول قاعدة "تمنهنت" الجوية في جنوب ليبيا بعد تعرضها لهجوم

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اشتباكات حول قاعدة
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أكدت مصادر متطابقة أن قاعدة تمنهنت وسط الصحراء الليبية تعرضت لهجوم لم يحدد، مشيرة إلى أن اشتباكات تدور حولها.

ويسيطر الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على هذه القاعدة الجوية الواقعة شمال مدينة سبها، والتي تعد أكبر قاعدة جوية في جنوب ليبيا.

ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن مصادر، أن القوات المسلحة الليبية التابعة للمشير خليفة حفتر تتعامل مع هجوم بري على قاعدة تمنهنت، وأن اشتباكات تدور في محيط القاعدة.

المصدر: RT

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