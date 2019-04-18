قال مصدر مطلع إن جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض حث مجموعة من السفراء على التحلي "بذهن منفتح" تجاه مقترح "صفقة القرن" للسلام، مؤكدا أن المقترح سيتطلب تنازلات من الجميع.

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ونقل المصدر عن كوشنر قوله إن "خطة السلام ستعلن بعدما تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية في أعقاب فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو المقبل".

وقال كوشنر، صهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب، في لقاء مع نحو 100 سفير من أنحاء العالم في بلير هاوس، قصر الضيافة الرئاسي المقابل للبيت الأبيض، من ضمن النشاطات المقررة لوزارة الخارجية، قال: "سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام".

ويتألف مقترح السلام من عنصرين رئيسيين: شق سياسي يتناول القضايا السياسية الجوهرية مثل وضع القدس، وشق اقتصادي يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في تعزيز اقتصادهم.

وبحسب المصدر فقد اعترض كوشنر خلال تصريحاته على ما أشيع بأن خطة السلام تتركز في معظمها حول الحزمة الاقتصادية، وقال إن المكون السياسي "واضح التفاصيل تماما".

وأضاف المصدر "قال (كوشنر) إن الخطة ستتطلب تنازلات من الجانبين، لكنها لن تعرض أمن إسرائيل للخطر.. تتطلب الخطة من الجميع التعامل بذهن منفتح".

المصدر: رويترز