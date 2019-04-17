التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد دقلو، بوفد مصري "رفيع المستوى"، مبعوثا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الوفد المصري وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء، "للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان"، وأكد دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة.

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وأبلغ الوفد، قيادات المجلس العسكري بـ"دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا، للسودان الشقيق، وحرصها على تعزيز الاستقرار والسلام في السودان".

كما بحث الوفد المصري مع القيادة السودانية الحالية سبل الدعم الذي يمكن توفيره للسودان والخروج من الوضع الراهن بسلام".

المصدر: اليوم السابع