حكومة السراج تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ لوقف معركة طرابلس

طلبت وزارة الخاريجة في حكومة الوفاق الوطني الليبية عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية يوم 21 أبريل لمناقشة الحملة التي يشنها الجيش الوطني الليبي على العاصمة طرابلس.

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وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها وجهت طلبا إلى الجامعة العربية "لبحث العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات (المشير خليفة) حفتر".

وعبرت حكومة السراج عن عزمها مطالبة الجامعة العربية بـ "إصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين ووقف الحرب على طرابلس وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم".

كما أعلنت حكومة الوفاق اليوم الحداد العام في كافة أنحاء البلاد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام حزنا على أرواح الذين قضوا خلال معركة طرابلس المستمرة.

وقال السراج في وقت سابق اليوم إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بصدد تقديم مستندات لمحكمة الجنايات الدولية تثبت تورط حفتر وعناصر من الجيش الوطني في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.

وشدد السراج على أن المعارك الدائرة في محيط طرابلس "ليست بين الشرق والغرب، وإنما هي بين من يحاول السيطرة على البلاد بالقوة وإعادتها إلى الحكم الشمولي، وبين من يدافع عن الديمقراطية ومدنية الدولة".

وتحتدم في أطراف طرابلس منذ الـ 4 أبريل الجاري اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وأخرى تابعة لحفتر، إثر إطلاق الأخير عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية وطرد الجماعات المسلحة منها.

المصدر: RT