بغداد تعلن تفاصيل الاتفاقيات الموقعة مع الرياض

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، عن المجالات التي شملتها اتفاقيات ومذكرات التعاون الـ13 الموقعة اليوم بين العراق والسعودية خلال زيارة عبد المهدي للرياض.

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وجاء في بيان نشره مكتب عبد المهدي أن "الوثائق الموقعة شملت مجموعة واسعة من المجالات، وهي: مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، واتفاقية حول برنامج الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة للمنتجات، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرات تفاهم في مجال التعاون الزراعي، وفي مجال الصناعة والثروة المعدنية، وفي مجال النفط والغاز، وفي مجال الطاقة الكهربائية، وفي مجال التعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، ومذكرة تفاهم حول برنامج للتعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التربية العراقية، ومذكرة تفاهم حول برنامج تعاون فني، ومذكرة تفاهم لدراسة جدوى الربط الكهربائي، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البحري، وتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية".

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس الوزراء العراقي والعاهل السعودي.

المصدر: RT





