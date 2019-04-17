مكتب عبد المهدي: العراق والسعودية يوقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بحضور الملك سلمان 

أكد مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن العراق والسعودية وقعا 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مختلف وزارات البلدين بحضور رئيس الوزراء والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار المكتب في بيان له، أن عبد المهدي أكد على أن "زيارته إلى السعودية تجسد توجه حكومة العراق بتوسيع العلاقات مع المملكة ولتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين"، مقدما الشكر لحفاوة الاستقبال التي لقيها من العاهل السعودي.

بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، العراق والسعودية يوقعان ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الوزراء العراقيين ونظرائهم في الجانب السعودي. — عادل عبدالمهدي (@AdilAbdAlMahdi) April 17, 2019

وقال عبد المهدي، إن "تبادل الزيارات بهذا المستوى الكبير يفتح آفاقا واسعة ويحقق تطلعات الشعبين والأمن والاستقرار لعموم شعوب المنطقة".

من جهته، رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بضيفه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والوفد المرافق له، متمنيا للعراق وشعبه الاستقرار والازدهار والتقدم.

وأعرب ملك السعودية، عن "ارتياحه للتطور والاستقرار الذي يشهده العراق وأن تؤدي زيارة عبد المهدي إلى تحقيق ما يصبو إليه البلدان من زيادة التعاون ورفع مستوى العلاقات ويحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي".

المصدر: RT