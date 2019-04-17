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مكتب عبد المهدي: العراق والسعودية يوقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بحضور الملك سلمان 

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مكتب عبد المهدي: العراق والسعودية يوقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بحضور الملك سلمان 
RT
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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أكد مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن العراق والسعودية وقعا 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مختلف وزارات البلدين بحضور رئيس الوزراء والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار المكتب في بيان له، أن عبد المهدي أكد على أن "زيارته إلى السعودية تجسد توجه حكومة العراق بتوسيع العلاقات مع المملكة ولتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين"، مقدما الشكر لحفاوة الاستقبال التي لقيها من العاهل السعودي.

وقال عبد المهدي، إن "تبادل الزيارات بهذا المستوى الكبير يفتح آفاقا واسعة ويحقق تطلعات الشعبين والأمن والاستقرار لعموم شعوب المنطقة".

من جهته، رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بضيفه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والوفد المرافق له، متمنيا للعراق وشعبه الاستقرار والازدهار والتقدم.

وأعرب ملك السعودية، عن "ارتياحه للتطور والاستقرار الذي يشهده العراق وأن تؤدي زيارة عبد المهدي إلى تحقيق ما يصبو إليه البلدان من زيادة التعاون ورفع مستوى العلاقات ويحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي".

مكتب عبد المهدي: العراق والسعودية يوقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بحضور الملك سلمان العاهل السعودي يستقبل رئيس الوزراء العراقي بقصره في الرياض
مكتب عبد المهدي: العراق والسعودية يوقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بحضور الملك سلمان عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي في السعودية
مكتب عبد المهدي: العراق والسعودية يوقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بحضور الملك سلمان رئيس الوزراء العراقي في السعودية

المصدر: RT

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