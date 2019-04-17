السعودية ستستضيف قمة مجموعة العشرين عام 2020

أعلنت السعودية، أنها ستستضيف أعمال قمة قادة العشرين، في دورتها الخامسة عشرة، وذلك يومي 21-22 من شهر نوفمبر عام 2020 في العاصمة الرياض.

وتتطلع المملكة من خلال رئاستها لأعمال القمة، إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة ولإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، وكذلك بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره.

وتعد القمة، التي ستستضيفها الرياض، الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، إذ سيشارك فيها قادة الدول العشرين التي تمثل أضخم اقتصادات العالم، وكذلك عدد من قادة الدول الأخرى، ومنظمات دولية وإقليمية.

وسيتناول جدول أعمال القمة عددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم بالإضافة إلى العمل.

وتسبق انعقاد القمة اجتماعات وزارية تحضيرية ستستضيفها السعودية، بالإضافة إلى مجموعات العمل من كبار مسؤولي الدول الأعضاء في المجموعة، وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

المصدر: واس