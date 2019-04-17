وسائل إعلام: لبنان يحذر حماس

تحدثت وسائل إعلام فلسطينية ولبنانية، عن تحذير وجهته الأجهزة الأمنية اللبنانية لحركة حماس، لتوخي "أشد درجات الحيطة والحذر"، بعد رصد نشاط أمني إسرائيلي مكثف داخل لبنان.

ووفقا لوسائل الإعلام هذه، فقد أفادت مصادر أمنية لبنانية برصد نشاط أمني إسرائيلي في عدد من المدن اللبنانية والمخيمات الفلسطينية، يستهدف قيادات وكوادر ومؤسسات تابعة أو قريبة من حركة حماس، منبهة إلى أن هذا النشاط يدل على وجود نوايا لاستهداف شخصيات محددة بالاغتيال.

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وذكرت أن الأجهزة اللبنانية قبضت في الفترة الأخيرة على مجموعة من المتخابرين، تورط عدد منهم في محاولة اغتيال كوادر من الحركة الفلسطينية كان آخرها محمد حمدان باستهداف سيارته.

ونقل موقع "الرسالة" عن الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة بلبنان الشيخ ماهر حمود، قوله إن "النشاط الإسرائيلي لم يتوقف لحظة تجاه أي شخص فاعل وتحديدا في النشاط العسكري وفي كل مرحلة يتم القبض على عملاء ومتخابرين له".

وأضاف أن الأمن اللبناني ربما رصد نشاطا محددا ضد حركة حماس، "لكن النشاط الإسرائيلي متواصل ضد المقاومة وخاصة في المخيمات"، مشيرا إلى تورط عملاء بشكل مباشر وغير مباشر لتوفير معلومات مجانية لإسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام