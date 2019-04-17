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آخر مقولة للأسد تظهر في الواجهة!

أخبار العالم العربي

آخر مقولة للأسد تظهر في الواجهة!
AFP
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بمناسبة الذكرى 73 للاستقلال، استبدلت الرئاسة السورية في مواقعها الرسمية في الإنترنت الصورة الرئيسة، ووضعت بدلا منها صورة لجنديين يرفعان العلم الوطني فوق تلة.

وكتب على هذه الصورة التعبيرية مقولة بهذه المناسبة للرئيس السوري بشار الأسد، شددت على أن الشعب خاض الحرب دفاعا عن استقلاله، ومن "غير المعقول أن يأتي الحل عبر التنازل عن هذا الاستقلال".

المصدر: RT

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