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الإمارات تشيد برفض ترامب قرار الكونغرس بشأن حرب اليمن

أخبار العالم العربي

الإمارات تشيد برفض ترامب قرار الكونغرس بشأن حرب اليمن
AFP
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش باستخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض ضد قرار للكونغرس ينهي الدعم الأمريكي لعمليات التحالف العربي في اليمن.

ووصف قرقاش عبر تويتر صباح الأربعاء خطوة ترامب  بأنها "إشارة إيجابية"، و"قرار استراتيجي وجاء في الوقت المناسب".

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وذكر البيت الأبيض الثلاثاء أن ترامب استخدم حق النقض ضد قرار الكونغرس، الذي اعتبره الرئيس "محاولة غير ضرورية وخطيرة" لإضعاف سلطاته الدستورية، وتصرفا يعرض للخطر أرواح مواطنين وجنود أمريكيين.

المصدر: رويترز

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