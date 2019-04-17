الإمارات تشيد برفض ترامب قرار الكونغرس بشأن حرب اليمن

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش باستخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض ضد قرار للكونغرس ينهي الدعم الأمريكي لعمليات التحالف العربي في اليمن.

ووصف قرقاش عبر تويتر صباح الأربعاء خطوة ترامب بأنها "إشارة إيجابية"، و"قرار استراتيجي وجاء في الوقت المناسب".

President Trump’s assertion of support to the Arab Coalition in Yemen is a positive signal of US resolve towards America’s allies. Common strategic interests are best served with this clear commitment. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 17, 2019

Coalition continues to work without interruption to support peace through UN led Stockholm Agreement & its commitment to the humanitarian & political dimensions of the Yemen crisis unshakable. President Trump’s important decision is both timely & strategic. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 17, 2019

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وذكر البيت الأبيض الثلاثاء أن ترامب استخدم حق النقض ضد قرار الكونغرس، الذي اعتبره الرئيس "محاولة غير ضرورية وخطيرة" لإضعاف سلطاته الدستورية، وتصرفا يعرض للخطر أرواح مواطنين وجنود أمريكيين.

المصدر: رويترز