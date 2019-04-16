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مجلس الأمن ينظر في مسودة تطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن ينظر في مسودة تطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا
Reuters Shannon Stapleton
مجلس الأمن الدولي (صورة أرشيفية)
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يدرس مجلس الأمن مسودة قرار بريطاني تطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو كل الدول التي لها نفوذ على الأطراف المتحاربة لضمان الالتزام بوقف القتال.

ومن المقرر أن يجتمع دبلوماسيون من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة اليوم الثلاثاء لبحث القرار الذي يدعو كذلك إلى حرية دخول غير مشروطة للمساعدات الإنسانية إلى ليبيا التي وقعت في فوضى وصراع منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011.

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ويبدي نص مسودة قرار مجلس الأمن الذي اطلعت رويترز عليه "قلقا بالغا إزاء الأنشطة العسكرية في ليبيا قرب طرابلس في أعقاب بدء الجيش الوطني الليبي هجوما عسكريا على العاصمة طرابلس.

ويطالب القرار كذلك جميع الأطراف في ليبيا على الفور بعدم تصعيد الموقف والالتزام بوقف إطلاق النار والعمل مع الأمم المتحدة لوقف القتال.

المصدر: رويترز

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