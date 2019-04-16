 
مباشر

وزير الخارجية اليمني لـ RT: لروسيا دور كبير في إمكانية حل الأزمة اليمنية من خلال مجلس الأمن

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lq80

صرح وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في حديث لـ RT بأن روسيا تملك دورا كبيرا في إمكانية حل الأزمة اليمنية من خلال مجلس الأمن الدولي.

وقال اليماني إن اتفاق ستوكهولم حول الهدنة في مدينة الحديدة الموقع بين السلطات اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" الحوثية يدعو لسيطرة الحكومة على المؤسسات في الحديدة.

واعتبر أن مخاوف الحوثيين من اتفاق ستوكهولم الذي ينص على سحب الطرفين قواتهما من الحديدة وموانئها ونشر هناك بعثة أممية لمراقبة الهدنة، غير مبررة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشهد مثير.. صاعقة تضرب برج خليفة في دبي