وزير الخارجية اليمني لـ RT: لروسيا دور كبير في إمكانية حل الأزمة اليمنية من خلال مجلس الأمن

صرح وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في حديث لـ RT بأن روسيا تملك دورا كبيرا في إمكانية حل الأزمة اليمنية من خلال مجلس الأمن الدولي.

وقال اليماني إن اتفاق ستوكهولم حول الهدنة في مدينة الحديدة الموقع بين السلطات اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" الحوثية يدعو لسيطرة الحكومة على المؤسسات في الحديدة.

واعتبر أن مخاوف الحوثيين من اتفاق ستوكهولم الذي ينص على سحب الطرفين قواتهما من الحديدة وموانئها ونشر هناك بعثة أممية لمراقبة الهدنة، غير مبررة.

المصدر: RT