قضت محكمة بحرينية بسجن 139 مدانا بتهم الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم جميعا باستثناء واحد، وفقا للنيابة العامة البحرينية.

وقال المحامي العام إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن المؤبد لتسعة وستين مدانا، مضيفا أن التهم الموجهة لهم تشمل "الانضمام إلى جماعة (إرهابية) وإحداث تفجير، والشروع في القتل، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة الأسلحة النارية بغير ترخيص".

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين أسسوا خلية لها صلة بإيران أطلقوا عليها مسمى "حزب الله البحريني" بهدف تنفيذ هجمات داخل البلاد.

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وأشارت النيابة إلى أنه من حق المتهمين الطعن في الحكم وقال محامي الدفاع إن 60 من المتهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية.

وانتقد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له المحاكمة، ووصفها بأنها "مجحفة بشدة" وأضاف أن البحرين تستخدم إسقاط الجنسية "أداة للقمع".

وقال المعهد إنه بعد الحكم الصادر يوم الثلاثاء، قد بلغ عدد المواطنين الذين تم إسقاط الجنسية عنهم 990 شخصا منهم 180 في العام الحالي.

المصدر: "رويترز"