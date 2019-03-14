البحرين.. أحكام بالسجن على 167 من المعارضين

أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن تراوحت بين 6 أشهر و10 سنوات بحق 167 من النشطاء المعارضين الذين نظموا احتجاجات قرب منزل رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم في 2017.

وحسبما أفادت وكالة "رويترز"، فإن الوثائق القضائية التي اطلعت عليها، تشير إلى أن المحكمة الجنائية الكبرى حكمت يوم الـ 27 فبراير الماضي على 56 متهما بالسجن 10 سنوات.

وصدرت بحق أغلبية المتهمين أحكام بالسجن سنة واحدة.

وأكد متحدث رسمي في رسالة إلى "رويترز" أن جميع المتهمين أدينوا بتهم اختطاف وتعذيب مواطنين أبرياء والاعتداء على عناصر الشرطة.

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يذكر أن أنصار المعارضة البحرينية نظموا في مايو عام 2017 تجمعا بالقرب من منزل المعارض البارز الشيخ عيسى قاسم، احتجاجا على إسقاط الجنسية البحرينية عنه.

وقامت الشرطة بفض التجمع، وقتل 5 أشخاص في الاشتباكات وتم اعتقال المئات من المحتجين، الذين حبسوا 6 أشهر على ذمة التحقيقات قبل إطلاق سراحهم بكفالة في نهاية عام 2017.

المصدر: رويترز