لبنان طالب بتعديل فقرة حول سوريا في ختام اجتماع عربي بموسكو

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن وزير الخارجية جبران باسيل طالب بتعديل فقرة متعلقة بعودة اللاجئين السوريين في البيان الختامي لمنتدى التعاون الروسي العربي الخامس في موسكو.

وأفادت قناة "أو تي في" اللبنانية، بأن الجانب اللبناني طالب بحذف عبارة العودة الطوعية من فقرة اللاجئين السوريين واستبدالها بعبارة تأمين الظروف المواتية للعودة الآمنة والكريمة للاجئين.

معلومات OTV: حذف عبارة العودة الطوعية من فقرة سوريا واستبدالها بعبارة تأمين الظروف المؤاتية للعودة الامنة والكريمة — OTV Lebanon (@OTVLebanon) April 16, 2019

وأضافت القناة، أنه تم تعديل الفقرة المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين في البيان الختامي للمنتدى بناء على طلب باسيل بما يتلاءم مع مقررات قمتي بيروت وتونس حول النزوح.

معلومات OTV : تعديل فقرة سوريا في البيان الختامي لمنتدى موسكو بناء على طلب باسيل بما يتلاءم مع مقررات قمتي بيروت وتونس حول النزوح — OTV Lebanon (@OTVLebanon) April 16, 2019

واستضافت موسكو اليوم الثلاثاء أعمال منتدى التعاون الروسي العربي الخامس، والذي يعد آلية لتوسيع التعاون بين روسيا والدول العربية.

المصدر: وكالات