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لبنان طالب بتعديل فقرة حول سوريا في ختام اجتماع عربي بموسكو

أخبار العالم العربي

لبنان طالب بتعديل فقرة حول سوريا في ختام اجتماع عربي بموسكو
Reuters
وزير خارجية لبنان جبران باسيل
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ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن وزير الخارجية جبران باسيل طالب بتعديل فقرة متعلقة بعودة اللاجئين السوريين في البيان الختامي لمنتدى التعاون الروسي العربي الخامس في موسكو.

وأفادت قناة "أو تي في" اللبنانية، بأن الجانب اللبناني طالب بحذف عبارة العودة الطوعية من فقرة اللاجئين السوريين واستبدالها بعبارة تأمين الظروف المواتية للعودة الآمنة والكريمة للاجئين.

وأضافت القناة، أنه تم تعديل الفقرة المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين في البيان الختامي للمنتدى بناء على طلب باسيل بما يتلاءم مع مقررات قمتي بيروت وتونس حول النزوح.

واستضافت موسكو اليوم الثلاثاء أعمال منتدى التعاون الروسي العربي الخامس، والذي يعد آلية لتوسيع التعاون بين روسيا والدول العربية. 

المصدر: وكالات

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