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موسكو: نقيم اتصالات بالسلطات السودانية الجديدة ونعترف بها

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موسكو: نقيم اتصالات بالسلطات السودانية الجديدة ونعترف بها
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية
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أكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تعترف بالسلطات السودانية الجديدة، والتي تسلمت الحكم الأسبوع الماضي، وتعمل على توثيق الاتصالات بها.

وأجاب بوغدانوف عن سؤال للصحفيين يتعلق بالموضوع قائلا، "بالطبع"، مشيرا إلى أن روسيا تحافظ على الاتصالات مع السلطات السودانية الجديدة.

وتأتي تصريحات بوغدانوف على خلفية التطورات الأخيرة في السودان بعد إعلان وزير الدفاع السابق الفريق أول عوض بن عوف، عن ترؤسه المجلس الانتقالي، الذي شكله الجيش في السودان، عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن.

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لاحقا، أعلن رئيس المجلس الانتقالي السابق، تنازله عن رئاسة المجلس الجمعة الماضي، وتعيين المفتش العام للجيش عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس العسكري الانتقالي.

وأشار بن عوف إلى أنه ترك المنصب "إلى من يثق في كفاءته وقدرته"، مؤكدا حرصه على تماسك المنظومة الأمنية في السودان.

المصدر: إنترفاكس 

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