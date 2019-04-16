"زيارة مفاجئة للسيسي".. تعرف على قاعدة "محمد نجيب" العسكرية الحامية لمفاعلات مصر النووية! (صور)

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة التشكيلات المتمركزة في قاعدة "محمد نجيب" العسكرية للاطمئنان على مدى استعدادها وجهوزها لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

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تعد قاعدة "محمد نجيب" العسكرية إنجازا جديدا من إنجازات القوات المسلحة المصرية، حيث افتتحت عام 2017، وحلت محل المدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم إنشاؤها عام 1993، مع دعمها بوحدات إدارية وفنية جديدة وإعادة تمركز عدد من الوحدات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بداخلها بما يعزز من قدرتها على تأمين المناطق الحيوية بنطاق مسؤوليتها غرب مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي والتي من بينها محطة الضبعة الكهرذرية وحقول البترول وميناء مرسى الحمراء ومدينة العلمين الجديدة وغيرها.

وأنشأت القوات المسلحة المصرية جميع مباني الوحدات المتمركزة بالقاعدة بإجمالي 1155 مبنى ومنشأة وعملت على تطوير وتوسعة الطرق الخارجية والداخلية بالقاعدة بطول 72 كم.

كما تم إنشاء 72 ميدانا متكاملا شملت مجمعا لميادين التدريب التخصصي وميادين الرماية ومجمعا لميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية، وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة منصة الإنزال البحري بمنطقة العميد.

المصدر: RT