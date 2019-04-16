السيسي يرعى حدثا عسكريا هاما في قاعدة محمد نجيب

يشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم مراسم تفتيش حرب واصطفاف القوات في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

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وتجري هذه المراسم بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية.

ويتفقد السيسي علاوة على ذلك، عددا من الصوب الزراعية، بحضور عدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسة في القوات المسلحة، وقادة الجيوش، وإعلاميين.

المصدر: بوابة الأهرام