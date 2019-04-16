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مسيرات تأييد لعبد الله الثاني في الأردن

أخبار العالم العربي

مسيرات تأييد لعبد الله الثاني في الأردن
Sputnik
الملك عبد الله الثاني
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تشهد مدينة إربد شمالي الأردن مسيرات شعبية حاشدة تأييدا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتعبيرا عن الدعم لمواقفه تجاه القضية الفلسطينية ونصرة القدس.

وقال وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل، إن "بلاده تتمسك بأوقاف القدس الشريف والمسجد الأقصى وتعتبرها حقا للأمة كلها".

وأشار إلى أن أوقاف القدس تتبع لوزارته، عبر الوصاية الهاشمية على المقدسات نيابة عن الأمة.

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المصدر: الغد الأردنية

 

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