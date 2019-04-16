مسيرات تأييد لعبد الله الثاني في الأردن

تشهد مدينة إربد شمالي الأردن مسيرات شعبية حاشدة تأييدا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتعبيرا عن الدعم لمواقفه تجاه القضية الفلسطينية ونصرة القدس.

وقال وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل، إن "بلاده تتمسك بأوقاف القدس الشريف والمسجد الأقصى وتعتبرها حقا للأمة كلها".

وأشار إلى أن أوقاف القدس تتبع لوزارته، عبر الوصاية الهاشمية على المقدسات نيابة عن الأمة.

إقرأ المزيد

المصدر: الغد الأردنية