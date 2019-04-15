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لافروف يبحث عودة اللاجئين السوريين مع نظيره اللبناني

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث عودة اللاجئين السوريين مع نظيره اللبناني
Sputnik KIRILL KALINNIKOV
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني جبران باسيل مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، صدر في أعقاب اللقاء بين الوزيرين في موسكو اليوم الاثنين، أنه "جرى التأكيد على أهمية زيادة الجهود المكثفة للمساعدة على عودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان إلى وطنهم".

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وأكد لافروف الدعم الروسي لوحدة أراضي لبنان، وبحث الوزيران الجوانب الملحة المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية – اللبنانية، بما في ذلك تعزيز الروابط التجارية – الاقتصادية والإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن جبران باسيل وصل في زيارة إلى موسكو للمشاركة في الدورة الوزارية الخامسة لمنتدى التعاون الروسي العربي.

المصدر: تاس

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