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لافروف يبحث مع غوتيريش تسوية النزاعات في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث مع غوتيريش تسوية النزاعات في الشرق الأوسط
mid.ru
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، مساء الاثنين، أن لافروف وغوتيريش "تناولا مسائل تسوية النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك سوريا".

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أكد سعيه لمواصلة التعامل الفعال مع الأمم المتحدة حول دائرة واسعة من القضايا".

تجدر الإشارة إلى أن المكالمة بين لافروف وغوتيريش حول الشرق الأوسط جرت على خلفية استضافة موسكو لدورة المنتدى الروسي – العربي للتعاون.

المصدر: تاس

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