سيطر فريق إطفاء المسجد الأقصى، مساء اليوم الاثنين، على حريق شبّ في المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى في القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصدر في الأوقاف الإسلامية قوله إن "الحديث يدور عن حريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الإسلامية مع الأمر بنجاح".

طواقم الإطفاء تخمد حريقاً اندلع على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/eMb59JGrsa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 15 апреля 2019 г.

حريق داخل المسجد الأقصى !

النيران التهمت غرفة حراس المصلى المرواني بالمسجد . pic.twitter.com/oYEbPLXjiL — منصور أبو عبيدة (@Mansorryaan) 15 апреля 2019 г.

المصدر: وفا