بالفيديو.. إخماد حريق شبّ على سطح المصلى المرواني في الأقصى
وفا
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سيطر فريق إطفاء المسجد الأقصى، مساء اليوم الاثنين، على حريق شبّ في المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى في القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصدر في الأوقاف الإسلامية قوله إن "الحديث يدور عن حريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الإسلامية مع الأمر بنجاح".
طواقم الإطفاء تخمد حريقاً اندلع على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/eMb59JGrsa— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 15 апреля 2019 г.
حريق داخل المسجد الأقصى !— منصور أبو عبيدة (@Mansorryaan) 15 апреля 2019 г.
النيران التهمت غرفة حراس المصلى المرواني بالمسجد . pic.twitter.com/oYEbPLXjiL
المصدر: وفا
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