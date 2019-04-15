السودان.. حزب الترابي يطالب بمدة انتقالية أقصاها عام

طالب حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني المجلس العسكري، بتقليص زمن الفترة الانتقالية لتكون مدتها القصوى عاما واحدا بدلا من عامين، حسبما حددها المجلس الانتقالي سابقا.

كما طالب حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه حسن الترابي، على لسان أمينه العام علي الحاج خلال مؤتمر صحفي، بتشكيل هيئة رقابية نظرا لامتلاك المجلس العسكري كل الصلاحيات، إلى جانب حل جهاز الأمن والمخابرات ونقل مهامه للشرطة.

وقال الحاج: "نختلف مع المجلس العسكري في مدة الفترة الانتقالية، ونطالب بأن تكون مدتها القصوى عاما واحدا، خصوصا أن دولا أوروبية تصف ما جرى في السودان بـ "الانقلاب".

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واعتبر الحاج أن استمرار الاعتصام "يعد ضمانة أخرى مهمة"، لتحقيق أهداف ومطالب الشعب السوداني، مؤكدا ضرورة نقل مهام جهاز الأمن والاستخبارات إلى جهاز الشرطة.

واعتبر تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما، إجراء مهما وضمانا لعدم تكرار ما حدث من "فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد البشير".

المصدر: وكالات