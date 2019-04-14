 
مباشر

مجلس النواب المصري يوافق على استحداث منصب نائب الرئيس

أخبار العالم العربي

مجلس النواب المصري يوافق على استحداث منصب نائب الرئيس
AFP KHALED DESOUKI
مبنى مجلس النواب المصري - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpwy

وافقت اللجنتان التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، على مادة دستورية، تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم.

وصوت 45 نائبا بالموافقة، فيما رفض المقترح 4 نواب، وتنص المادة 160 الفقرة أولى من الدستور، على أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله".

ووافق النواب على فقرة أخرى من الدستور، والتي حددت أنه "لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".

إقرأ المزيد
البرلمان المصري
البرلمان المصري يصوت اليوم على تعديلات دستورية مثيرة للجدل

من جهته، أكد رئيس المجلس علي عبد العال، على أن "مجلس النواب لا يجوز أن يكون له دور في ذلك، وأن الرئيس هو وحده من يعين نائبا له أو يقيله، وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس".

وطالب عدد من أعضاء المجلس، بضرورة أن لا يكون نائب الرئيس ذا صلة قرابة من الرئيس لحد الدرجة الرابعة".

المصدر: بوابة الأهرام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مغامر مغربي عالمي يعشق المشي على الحبال