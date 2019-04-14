صحيفة تؤكد نقل قيادات في حزب البشير إلى مزارع خاصة

ذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية، أنه تم نقل قيادات في "حزب المؤتمر الوطني"، حزب الرئيس المعزول عمر البشير إلى مزارع خاصة في العاصمة الخرطوم.

وقالت "الراكوبة" نقلا عن مصادر خاصة بها: "تم نقل القيادات إلى مزارع يمتلكها أعضاء بحزب المؤتمر الوطني بينها مزرعة للطيب النص في العيلفون وعبد الباسط حمزة في حلة كوكو وأخرى تابعة لنافع علي نافع في شمال بحري وواحدة لمحمد عطا غرب أمدرمان، وأخرى لعلي عثمان في سوبا".

وأضافت أنه تم توفير حماية عسكرية كبيرة في كل مزرعة، مشيرة إلى أنه يتوفر في تلك المزارع مستوى عال من الفخامة والرفاهية.

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وذكرت الصحيفة أنه تم دمج عدد من العوائل في تلك المزارع ولاسيما في المزارع الكبيرة.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه المعلومات، حيث أن بعض الصحف الإلكترونية السودانية أصبحت تنشر أخبارا تستقيها من مصادر غير موثوقة، يتبين لاحقا عدم صحتها.

المصدر: "الراكوبة"