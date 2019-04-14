مصدر استخباراتي لـRT: "داعش" جعل مخيم الهول حلبة لتنسيق تحركاته

أكد مصدر استخباراتي عراقي اليوم الأحد، أن عناصر وقيادات تنظيم "داعش" الإرهابي جعلوا مخيم الهول للنازحين في محافظة الحسكة السورية، مقرا لتنسيق تحركاتهم.

وقال المصدر إن "90% من نزلاء مخيم الهول، هم من عوائل التنظيم، وبعض عناصره وقياداته يتخذون منه مقرا للاجتماعات وتنسيق تحركاتهم مندسين بين النازحين".

وأضاف أن "غالبية هؤلاء من العراقيين"، مشيرا إلى أن "عناصر التنظيم وقياداته الذين يستغلون المخيم، هم من المقاتلين الذين ما زالوا يؤمنون بدولة الخلافة".

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يذكر أن مخيم الهول قد شيّدته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عام 1991 في بلدة الهول التابعة لمحافظة الحسكة السورية أثناء حرب الخليج، واستقبل حينها 15 ألف عراقي، ثم أعيد فتحه عام 2003 عندما اجتاح الجيش الأميركي العراق، وها هو الآن يأوي الناحين من سوريا والعراق.

المصدر: RT