 
مباشر

البحرين تعلن تضامنها مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان

أخبار العالم العربي

البحرين تعلن تضامنها مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان
Reuters Ahmed Jadallah
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lptj

أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد تضامن بلاده مع المجلس الانتقالي في السودان.

وثمن الملك البحريني "المواقف الأخوية الثابتة مع السودان وحرصه الدائم على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب عن تقديره "للقوات المسلحة السودانية الشقيقة ومشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية وتحقيق الأمن في الجمهورية اليمنية الشقيقة"، متمنيا "للسودان دوام الرفعة والرقي في ظل التسامح والتآخي بين مكونات شعبه العزيز".

إقرأ المزيد
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
أول دولة عربية تعترف بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك البحريني "أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يقوم بها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار للشعب السوداني الشقيق".

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صينية تسللت ومعها "برمجيات خبيثة".. ما قصة اختراق منتجع ترامب؟