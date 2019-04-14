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الكويت تزيّن أبراجها بعلم السودان

أخبار العالم العربي

الكويت تزيّن أبراجها بعلم السودان
Sputnik
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زيّنت الكويت أبراجها المشهورة بأعلام السودان الرسمية في مبادرة للتعبير عن تأييد الكويت للشعب السوداني.

وتتكون مجموعة أبراج الكويت، من ثلاثة أبراج تقع على ساحل الخليج العربي في منطقة تسمى رأس عجوزة، في العاصمة الكويت، وصممتها شركة سويدية ونفذتها شركة إنيرغو بروجيكت اليوغوسلافية.

وتم إنجاز بناء الأبراج عام 1975، وافتتاحها في 1 مارس 1979 حيث يصل ارتفاع البرج الرئيسي إلى 187 مترا.

وترمز الأبراج للنهضة المعاصرة للكويت وتدل على تقدمها.

المصدر: وكالات

 

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