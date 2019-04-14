صورة للبشير في المستشفى تشعل تويتر

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان صورة خاصة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، زعموا أنها صورة حديثة التقطت له بعد اعتقاله.

ويظهر البشير في الصورة مستلقيا على سرير داخل أحد المستشفيات، وزعم مغردون أن الصورة للبشير بعد أن تم عزله عن السلطة الخميس الماضي.

البشير في مستشفى ام درمان 😂😂 مصر اعطتكم السيناريو امتي لحقتوا طبقتوه #السودان#لم_تسقط_بعدpic.twitter.com/yJ9rkmXJvz — lobna radwan زملكاوية وافتخر مهما كانت المحن (@lobnaradwan) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وتداول النشطاء صورة البشير وأرفقوها بتعليقات تحدثت عما اعتبروه "تكرارا لسيناريو الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حينما مكث بالمستشفى بدلا عن السجن رغم محاكمته".

صورة متداولة للمخلوع #البشير وهو في المستشفى يذكرنا بالطريقة ذاتها التي قام بعدها حسني مبارك أبان خلعه من منصبة ،، السؤال من الذي يرسم السيناريوهات للقيادات في الشرق الأوسط ! pic.twitter.com/DdncDzHbvh — ☭ Escobar ☭ (@escobar__007) ١٤ أبريل ٢٠١٩

البشير في المستشفى على الطريقه الحسني مباركيه pic.twitter.com/NlLNsxUiGA — Abu Seba 🇸🇦 (@yxmo_wt41) ١٣ أبريل ٢٠١٩

اول محاكمه ليك تعمل نفسك بتموت وتنام ع السرير

بعد كده هيدخلوك المستشفي العسكري تقعدلك هناك شوية لحد ما المده بتاعتك تخلص وهيخرجوك عفو صحي زي الشعرة من العجينة#السودان#البشيرpic.twitter.com/pvVWPq0FsI — Tarek latif 96:37 (@tarek7658) ١١ أبريل ٢٠١٩

صورة البشير وهوَّ على سرير مستشفى قديمة — Mohamed Abd El-Hai (@M_AbdElHai0) ١٣ أبريل ٢٠١٩

لا حول ولا قوة إلا بالله.

وشي هالسالفة كلهم قارين عند شيخ واحد.#عمر_البشير. pic.twitter.com/EwSStEvHSv — Saddah Alhabashenh (@alhabashenh) ١٤ أبريل ٢٠١٩

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وبعد التحقق والرجوع لأصل الصورة، وجد أنها تعود لعام 2014، عندما تعرض البشير لوعكة صحية، دخل على أثرها إلى مستشفى بالعاصمة السودانية الخرطوم وليست بعد اعتقاله.

ويظهر في الصورة الحقيقية البشير مستلقيا على السرير مع شاب بنغالي، بداخل أحد المستشفيات، وكان يتعالج حينها بعد إجرائه جراحة في الركبة.

المصدر: RT