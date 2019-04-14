 
مباشر

صورة للبشير في المستشفى تشعل تويتر

أخبار العالم العربي

صورة للبشير في المستشفى تشعل تويتر
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpt9

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان صورة خاصة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، زعموا أنها صورة حديثة التقطت له بعد اعتقاله.

ويظهر البشير في الصورة مستلقيا على سرير داخل أحد المستشفيات، وزعم مغردون أن الصورة للبشير بعد أن تم عزله عن السلطة الخميس الماضي.

وتداول النشطاء صورة البشير وأرفقوها بتعليقات تحدثت عما اعتبروه "تكرارا لسيناريو الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حينما مكث بالمستشفى بدلا عن السجن رغم محاكمته".

إقرأ المزيد
ما مصير البشير بعد إزاحته عن السلطة التي وصل إليها قبل 30 عاما على ظهر دبابة؟

وبعد التحقق والرجوع لأصل الصورة، وجد أنها تعود لعام 2014، عندما تعرض البشير لوعكة صحية، دخل على أثرها إلى مستشفى بالعاصمة السودانية الخرطوم وليست بعد اعتقاله.

ويظهر في الصورة الحقيقية البشير مستلقيا على السرير مع شاب بنغالي، بداخل أحد المستشفيات، وكان يتعالج حينها بعد إجرائه جراحة في الركبة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صينية تسللت ومعها "برمجيات خبيثة".. ما قصة اختراق منتجع ترامب؟