 
مباشر

الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية في درعا جنوبي سوريا

أخبار العالم العربي

الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية في درعا جنوبي سوريا
Sputnik
توزيع مساعدات انسانية روسية على مواطنين سوريين - ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpt5

أعلن ألكسندر ماكارينكو من مركز المصالحة الروسي، أن المركز أرسل إلى مدينة درعا جنوبي سوريا أكثر من أربعة أطنان من المساعدات الإنسانية تم توزيعها على محتاجيها في بصير وموثبين.

وأضاف: "قمنا بتسليم سلات غذائية يزيد وزنها الإجمالي عن أربعة أطنان لمحتاجيها في محافظة درعا، حيث تلقت أكثر من ألف عائلة سورية هذه المساعدات".

وذكر أن غالبية الذين تلقوا المساعدات، من أبناء الطوائف المسيحية، الذين فقد الكثير منهم أقاربهم في الحرب.

من جهته قال سعيد مهنا رئيس بلدية بصير: "لم يتمكن الإرهابيون خلال الحرب من احتلال بلدتنا وتم إيقافهم عند مشارف هذه البلدة التي احتضنت العديد من سكان المناطق الأخرى في سوريا. لقد لجأ إلى بلدتنا الكثير من المسيحيين والمسلمين. أود أن أشكر الجانب الروسي والقوات الروسية والرئيس فلاديمير بوتين على المساعدات التي تقدم للسكان في جميع أنحاء سوريا".

إقرأ المزيد
طفلة في مخيم الهول للنازهين السوريين
الدفاع الروسية: ما بين 10 إلى 20 شخصا يلقون حتفهم يوميا في مخيم الهول للنازحين السوريين

وذكّر المركز بتنفيذه حوالي 2.1 ألف عملية إنسانية، تم خلالها توزيع المواد الغذائية وماء الشرب والضروريات على السوريين، كما قدمت الطواقم الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية المساعدة الصحية لـ105 آلاف سوري.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صينية تسللت ومعها "برمجيات خبيثة".. ما قصة اختراق منتجع ترامب؟