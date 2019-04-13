حكومة الوفاق الليبية: القبض على داعشي خطط لتنفيذ عمليات إرهابية في طرابلس

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، أن أحد الفرق التابعة لجهاز مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ألقت القبض على داعشي حاول تنفيذ عمليات إرهابية في طرابلس.

وذكر بيان للداخلية، أن الشخص الذي ألقي القبض عليه يدعى، أنس أبريك المبروك الزوكي (26 عاما)، والمكنى أبوعبدالله الدرناوي، ينتمي لتنظيم "داعش".

وأشار البيان، إلى أن الزوكي كان في مدينة بنغازي عام 2015، وغادرها أواخر يناير عام 2017، وتوجه رفقة مجموعة من أفراد التنظيم من منطقة "قنفودة" إلى الصحراء، وتنقل بعدها إلى منطقة أم الأرانب، ومن ثم سبها وصولا إلى العاصمة طرابلس.

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وبالتحقيق معه، أفاد بأن "قدم إلى طرابلس لتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة".

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها "استعدادها وجاهزيتها للتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن العاصمة وخاصة في هذه الأوقات بالذات من أجل خلط الأوراق لتنفيذ أجندات خارجية".

المصدر: وزارة الداخلية – حكومة الوفاق الوطني