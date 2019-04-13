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حزب البشير يطالب بإخلاء سبيل قادته

أخبار العالم العربي

حزب البشير يطالب بإخلاء سبيل قادته
Reuters / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
الرئيس السوداني عمر البشير
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طالب حزب المؤتمر الوطني، حزب الرئيس السوداني السابق عمر البشير في بيان يوم السبت بإطلاق سراح جميع قادته الذين اعتقلتهم ​قيادة الجيش​، بعد عزل البشير.

وقال "حزب المؤتمر الوطني" إن ما قام به المجلس العسكري بـ"استيلائه" على السلطة يعد انتهاكا للشرعية الدستورية.

وشدد على أن عملية الاتفاق السياسي على مستقبل البلاد يجب أن تستكمل دون عزل لأحد.

وأعلن الحزب في بيانه تفهمه لدوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية بقيادة وزير الدفاع.

المصدر: وكالات

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